03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:55

TurAz Kartalı Tatbikatı ile hava kuvvetleri iş birliğini, Nahçıvan’daki kara tatbikatıyla da kara kuvvetlerinin müşterek harekât kabiliyetini test eden Türkiye ve Azerbaycan orduları, gövde gösterisini donanmalarıyla Doğu Akdeniz’e taşıyacak. Hazar Denizi’nin güçlü donanmalarından birine sahip olan kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye’nin öncülüğünde icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katılmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin denizlerde düzenlediği tatbikatlara her dönem yüksek katılım sergileyen Azerbaycan donanması, Akdeniz’de ticaret ve enerji güvenliğinin sağlanmasında Türkiye’yle iş birliği yapacak. İki ülke deniz kuvvetleri arasında konuya ilişkin çalışmaların nihai aşamaya getirildiği öğrenildi.

ÖNCELİK BİLGİ PAYLAŞIMI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye’nin 2006 yılından bu yana milli olarak icra ettiği Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nın uluslararası yapıya kavuşturulması maksadıyla Akdeniz’de kıyısı bulunan yahut Akdeniz üzerinden ticaret, enerji nakil hatları kullanan dost ve kardeş 9 ülkeyle görüşmeler yaklaşık 2 yıl önce başlatılmıştı. Harekâtın uluslararası katılımcılarının, harekâta daha çok bilgi paylaşımı ve diğer desteklerle katkı sağlaması bekleniyor. Hazar havzasında bulunmakla birlikte BTC boru hattına petrol sağlayan Azerbaycan, Doğu Akdeniz üzerinden ticaret ve enerji nakil hatları üzerinden konunun paydaşlarından biri. Azerbaycan donanmasının, kardeş ülke güç birliğinin bir göstergesi olarak harekâta katkısı önemsenirken, istendiği taktirde savaş gemisi kiralamak yahut donanmanın diğer unsurları ve istihbarat iş birliğiyle harekâta önemli katkılar sağlayabileceği belirtiliyor. Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye’nin kardeşlik bağının yanı sıra güçlü enerji iş birliğine sahip olduğu Kazakistan ve Türkmenistan’ın da ittifaka dahil olabileceği değerlendiriliyor.

KAPSAMI GİDEREK GENİŞLİYOR

Akdeniz Kalkanı, Kasım 2019’da uluslararası nitelikte bir tatbikat haline gelmiş ve ilk katılımcısı da Pakistan donanması olmuştu. Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı’na katılan Pakistan fırkateyni PNS Alamgir, harp oyununun tamamlanması sonrası Akdeniz Kalkanı’na iştirak etmiş, Pakistan ile birlikte Ürdün de 2 gözlemci personeliyle harekâtta yer almıştı. Bu yıl 10-11 Mart’taki harekâta PNS Yarmook fırkateyniyle katılan Pakistan donanması ile Türk donanması arasında ortak iletişim hattı tesis edilmiş ve karşılıklı ticari gemi bilgilerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen bir iz aktarım sistemi üzerinden Pakistan ile paylaşılmasına 21 Nisan itibariyle başlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı 23 Nisan’da, Akdeniz Kalkanı’nın Pakistan ve Ürdün’ün katılımıyla uluslararası bir harekât haline geldiğini duyurmuştu. Bir sonraki Akdeniz Kalkanı’na Azerbaycan’ın yanı sıra Tunus, Libya, Cezayir, Lübnan, Gürcistan ve Arnavutluk’un da katılımı planlanıyor.

İspanya da geldi

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotları, Ege Denizi kuzeyinde eğitim tatbikatı icra etti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz’da Kuzey Ege’de deniz eğitimleri icra edildi” denildi.