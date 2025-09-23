İSTANBUL 27°C / 17°C
  Türkiye ve Azerbaycan'dan eğitimde yeni adımlar! Azerbaycan Başbakanı Asadov, Bakan Tekin'i kabul etti
Güncel

Türkiye ve Azerbaycan'dan eğitimde yeni adımlar! Azerbaycan Başbakanı Asadov, Bakan Tekin'i kabul etti

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Bakü'de temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü.

23 Eylül 2025 Salı 16:33
Türkiye ve Azerbaycan'dan eğitimde yeni adımlar! Azerbaycan Başbakanı Asadov, Bakan Tekin'i kabul etti
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre Başbakan Asadov, başkent Bakü'de Bakan Tekin'i kabul etti.

Kabulde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm alanlarda olduğu gibi eğitim sahasında da dinamik biçimde gelişmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Bakü Türk Anadolu Lisesinin yeni yerleşkesinin hizmete açılmasının, iki ülke arasındaki verimli eğitim işbirliğinin somut bir örneği olduğu vurgulanan görüşmede, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren İstanbul'da Azerbaycan okulunun faaliyete başlayacağı belirtildi.

Bakan Tekin'in Karabağ Üniversitesi ile Şuşa, Fuzuli ve Ağdam şehirlerindeki ortaokul ve liseleri ziyaret etmesi memnuniyetle karşılandı.

Tekin'in Azerbaycan ziyareti çerçevesinde imzalanan mesleki ve teknik eğitim alanlarındaki işbirliği protokolünün önemine işaret edildi.

Eğitim ve mesleki eğitim alanında mevcut durum ve işbirliği perspektiflerinin konuşulduğu kabulde, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin çalışmaları ve karşılıklı ilgi uyandıran diğer konular da ele alındı.

Kabulde, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ve TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

