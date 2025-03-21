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Türkiye ve BAE Afrika'da iş birliği imkanlarını ele aldı

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve BAE arasında Afrika'da iş birliği imkanlarının ele alındığı ifade edildi.

AA21 Mart 2025 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Türkiye ve BAE Afrika'da iş birliği imkanlarını ele aldı
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BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın ve Dışişleri Bakanlığının X platformundaki hesabından "Şahbut bin Nahyan Al Nahyan Türkiye Büyükelçisi'ni kabul etti" başlığıyla duyurduğu görüşmede, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Büyükelçi Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abu Dabi'deki buluşmanın içeriğini "Türkiye-BAE ilişkilerinin ekonomik ve ticari boyutlarını konuştuğumuz görüşmede, Afrika'da iş birliği imkanlarını da ele aldık." ifadesiyle özetledi.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Bölgesel gelişmelere de yer verilen görüşmede, Türkiye ve BAE'nin Afrika'da hangi ülkelerde ve hangi sektörlerde işbirliği yapabileceğine dair görüş teatisinde bulunulduğu aktarıldı.

Al Nahyan, Dışişleri Bakanlığında kabul ettiği konuğuna geçen ay başladığı Büyükelçilik görevinde başarılar dilerken, Büyükelçi Göktaş da Türkiye-BAE ilişkilerinin daha da güçlenmesi için birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağını vurguladı.

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