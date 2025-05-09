İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2025 Cuma / 12 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7517
  • EURO
    43,7258
  • ALTIN
    4164.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi görüşmesi: Coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz
Güncel

Türkiye ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi görüşmesi: Coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile video konferans yöntemiyle görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiye ve BAE olarak, Kalkınma Yolu Projesi ile hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de güvenliğine katkı sağlayacağız' dedi.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 17:49 - Güncelleme:
Türkiye ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi görüşmesi: Coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz
ABONE OL

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile kapsamlı ve verimli bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma, lojistik ve altyapı alanlarında mevcut işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Kalkınma Yolu başta olmak üzere, ortak projeler, yatırım fırsatları ve teknik işbirliği konularında karşılıklı anlayış ve güçlü bir irade ortaya koyduk. Türkiye ve BAE olarak, Kalkınma Yolu Projesi ile hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de güvenliğine katkı sağlayacağız."

  • bakan uraloğlu
  • kalkınma yolu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.