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Güncel

Türkiye ve Çin arasında önemli anlaşma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hong Kong Denizcilik İdaresi arasında Türk gemi adamlarının artık Hong Kong bayraklı gemilerde çalışabilmelerine olanak tanıyan 'Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW) Protokolü' imzalandı.

AA18 Aralık 2020 Cuma 11:57 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 11:57
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu protokolle Türkiye'nin STCW protokolü imzaladığı ülke sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.

Türk gemi adamlarının Hong Kong bayraklı gemilerde çalışabilmelerinin önünün açılarak önemli bir istihdam kaynağının oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin denizci iş gücünde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu, yüksek kalitede eğitim alan Türk denizcilerinin mesleki anlamda en çok talep gören gemi insanları arasında yer aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin artan eğitim kapasitesiyle, dünyada gelişen gemi filolarındaki istihdamdan en fazla düzeyde pay almasının Bakanlığın en önemli hedeflerinden olduğu da aktarıldı.

Ülkelerin sahip olduğu gemi tonajlarına göre yapılan sıralamada, Hong Kong'un 250 gemi ile dünyanın en büyük 5. bayrak taşıyıcısı konumunda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, imzalanan protokolün bu anlamda Türk denizciliğine önemli katkılar sağlayacağı kaydedildi.

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