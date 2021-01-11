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Güncel

Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan'dan yeni ortak çalışma

Karabağ'da kısa süre içinde büyük başarı elde eden Azerbaycan, savaşta gazi olan askerler, şehit aileleri ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere yardım etmeleri amacıyla Türk hekimlerle çalışacak.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 15:05
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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sonrasında bazı gazilerde, şehit yakınlarında ve saldırılardan etkilenen sivillerde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, iletişimde zorluk, uykusuzluk, saldırganlık ve benzer durumların görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın acil telefon hattı oluşturduğu, savaş nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayanların 24 saat faaliyet gösteren bu hattı arayarak psikologlara başvurabileceği ifade edildi.

Bakanlığın profesyonel psikolojik yardıma ihtiyacı olan kişilerin etkili şekilde rehabilitasyonu için Türkiye'den 20 uzman psikolog davet ettiği belirtilerek Türk doktorlarla çalışılacağı kaydedildi.

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