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Türkiye ve KKTC arasında ortak adım: Atık yönetimi ve arıtma tesisleri masaya yatırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile yaptığı görüşmede çöp sorununun çözümüne yönelik projeleri değerlendirdi. Görüşmede atık yönetimi, depozito sistemi ve arıtma tesisleri gündeme geldi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 20:17 - Güncelleme:
Türkiye ve KKTC arasında ortak adım: Atık yönetimi ve arıtma tesisleri masaya yatırıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'nu Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, Kıbrıs'taki çöp sorununu bitirmek için atık dönüşümü, çöp kamyonları, depozito iade makineleri ve atık su arıtma tesisi başta olmak üzere ortak projeler ve planlanan yatırımları değerlendirdiklerini aktaran Kurum, "Türkiye olarak Kıbrıs halkıyla, kardeşlerimizle yalnızca hizmetlerimizi değil geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan Yardımcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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