Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Doğu Akdeniz’deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, ‘Bu bizim egemenlik alanımızdır’ diyen bir Rum tarafıyla karşılaşıyoruz” dedi. Akıncı, Girne’de gerçekleştirilen ‘Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhasının tamamlanmasının ardından tatbikata ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akıncı, tatbikata katılan sivil ve askeri unsurları tebrik etti.

AYNI KARŞILIĞI VERDİK

Cumhurbaşkanı Akıncı, Doğu Akdeniz’de son zamanlarda yaşanan gerginliklerin arzu etmedikleri durumlar olduğunu belirterek “Doğu Akdeniz’deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, ‘Bu bizim egemenlik alanımızdır’ diyen bir Rum tarafıyla karşı karşıya geliyoruz” ifadelerini kullandı. Müzakerelerin devam ettiği dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Doğu Akdeniz konusunda birçok kez iş birliği çağrısında bulunduklarını hatırlatan Akıncı, şöyle konuştu: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ‘iş birliği için ortak komite kuralım’ dedik. Maalesef, komite kurmaya da bu işi birlikte planlamaya da yanaşmadılar ve tek taraflı eylemlerini sürdürdüler. ‘Eğer bu şekilde yapılırsa KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz’ dedik. Bunun gerekleri yapılıyor şu anda. ‘Eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız’ dedik ve yapıyoruz. ‘Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz, biz de kazacağız’ dedik ve şimdi o safhadayız.

BARIŞ HAVZASI OLABİLİR

Akıncı, Doğu Akdeniz’e ilişkin çağrıda bulunarak “Bölgenin coğrafyasında ve tarihinde Kıbrıs Türkleri ve Türkiye var olmaya devam edecek. Doğu Akdeniz bir barış gölü, barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış, uzlaşma istiyoruz ama bunları haklarımızı da koruma kararlılığı içerisinde söylüyorum. Eğer yardımlaşma, birlikte iş üretme, paylaşma konularında bir anlayış görürsek hemen biz bu eli tutmaya hazırız. Ama ne yazık ki bunun tam tersi gelişmeler oluyor. KKTC ve Türkiye’yi enerji politikalarının dışında, Doğu Akdeniz enerji denkleminin dışında tutma gayretleri var” değerlendirmesinde bulundu.

GÖNÜL VE EMEL BİRLİĞİ

Türkiye ile KKTC’nin arama kurtarma teşkilatlarında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilen ‘Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın ilk aşaması olan kara safhası başarıyla tamamlandı. Tatbikat kara ve deniz olmak üzere iki safhada üç senaryo kapsamında yapılacak. Tatbikat öncesinde basın brifingi veren KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan “KKTC, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde, kara suları veya uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır” dedi.