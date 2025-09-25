Türkiye ve Libya arasında kritik temas! Yol haritası ele alındı

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus Büyükelçisi Begeç'in Konsey Başkanı Tekale'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Begeç ve Tekale'nin Libya siyasi arenasındaki son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede, UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in BM Güvenlik Konseyine, Libya'da siyasi çıkmazın aşılması, bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve seçimlerin yapılması için sunduğu yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Libya ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yollarının da ele aldığı ifade edildi.

UNSMIL Başkanı Tetteh, 21 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyine, Libya'da seçimlerin yapılması ve kurumların birleştirilmesine yönelik yeni bir yol haritası sunmuştu.