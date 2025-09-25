İSTANBUL 25°C / 19°C
  Türkiye ve Libya arasında kritik temas! Yol haritası ele alındı
Türkiye ve Libya arasında kritik temas! Yol haritası ele alındı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Libya'daki siyasi çıkmazın aşılması için sunduğu yol haritasını görüştü.

25 Eylül 2025 Perşembe 16:09
Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus Büyükelçisi Begeç'in Konsey Başkanı Tekale'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Begeç ve Tekale'nin Libya siyasi arenasındaki son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede, UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in BM Güvenlik Konseyine, Libya'da siyasi çıkmazın aşılması, bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve seçimlerin yapılması için sunduğu yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca Türkiye-Libya ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yollarının da ele aldığı ifade edildi.

UNSMIL Başkanı Tetteh, 21 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyine, Libya'da seçimlerin yapılması ve kurumların birleştirilmesine yönelik yeni bir yol haritası sunmuştu.

