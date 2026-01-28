İSTANBUL 13°C / 11°C
Türkiye ve Macaristan arasında önemli temas! Savunma sanayi masada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan'daki Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'nda inşaat, müteahhitlik, tarım, enerji, havacılık, imalat sanayisi, savunma sanayisi ve bilgi iletişim teknolojisi sektörlerinde faaliyet gösteren Türk ve Macar iş insanları ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) katkılarıyla düzenlenen Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutladığını anımsatan Bolat, iş insanlarını Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı sebebiyle Budapeşte'de bir araya getirdiklerini ifade etti.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ ELE ALINDI

Bolat, böylece iki ülke arasında yüz yıllardır süren ticaret, yatırım ve ekonomi ilişkilerinin taçlandırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Mevkidaşım Szijjarto ile toplantıda özellikle inşaat, müteahhitlik, tarım, enerji, havacılık, imalat sanayi, savunma sanayi ve bilgi iletişim teknolojisi sektörlerinden müteşekkil seçkin Türk ve Macar iş insanları ile bir araya geldik. İş dünyalarımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini ve planlarını etraflıca ele aldık. Toplantının Türk ve Macar şirketler için yeni fırsatlar ve iş bağlantıları oluşturmasını temenni ediyorum."

