İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2025 Perşembe / 11 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6272
  • EURO
    43,8088
  • ALTIN
    4183.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ve Mısır arasında kritik temas! Görüşme Ankara'da gerçekleştirildi
Güncel

Türkiye ve Mısır arasında kritik temas! Görüşme Ankara'da gerçekleştirildi

Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile görüştü.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
Türkiye ve Mısır arasında kritik temas! Görüşme Ankara'da gerçekleştirildi
ABONE OL

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife resmi törenle karşılandı.

Orgeneral Gürak ve Korgeneral Halife, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşme sonrasında her yıl Genelkurmay Başkanlıkları seviyesinde yapılması planlanan Türkiye-Mısır Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'nın ilki Ankara'daki Genelkurmay Karargahı'nda düzenlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.