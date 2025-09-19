İSTANBUL 25°C / 17°C
19 Eylül 2025 Cuma
  Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl sonra tarihi hamle! Tarih belli oldu
Güncel

Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl sonra tarihi hamle! Tarih belli oldu

Türkiye ile Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla, Doğu Akdeniz'de 'Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı' yapılacak.

AA19 Eylül 2025 Cuma 13:43 - Güncelleme:
Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl sonra tarihi hamle! Tarih belli oldu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-26 Eylül tarihlerinde Arapça "Bahr El Sadaka", yani "Dostluk Denizi" adıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır ortak deniz tatbikatı düzenlenecek.

Türkiye ile Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatın tam adı, "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" olarak belirlendi.

Tatbikata, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat, TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 2 F-16 ile katılım sağlanacak.

Mısır Deniz Kuvvetlerinin de çeşitli unsurlarla yer alacağı, 13 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Mısırlı mevkidaşı da katılacak.

Türkiye ile Mısır'dan Doğu Akdeniz hamlesi

