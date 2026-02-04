İSTANBUL 13°C / 7°C
  Türkiye ve Mısır'dan güç birliği: Ticarette yeni dönem başlıyor
Güncel

Türkiye ve Mısır'dan güç birliği: Ticarette yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde güçlendirilmesi konusunda güçlü bir iradenin ortaya konduğunu açıkladı.

4 Şubat 2026 Çarşamba 20:41
Türkiye ve Mısır'dan güç birliği: Ticarette yeni dönem başlıyor
Bakan Bolat, Nsosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkanlığında başkent Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi II. Dönem Toplantısı'na katıldıklarını bildirdi.

Toplantıda, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde güçlendirilmesine yönelik ortak iradenin teyit edildiğini aktaran Bolat, "İkili ilişkilerimizin temel taşı olan ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesine özel önem atfedildi. Bu çerçevede, ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda, ticari ilişkilerde eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesini, üretim ve sanayi alanlarında işbirliği imkanlarının geliştirilmesini ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, muhatabı Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan El-Hatip ile ortak anlayış içinde oldukları bütün konuları vurgulayan "Ortak Bildiriyi", Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin huzurunda imzaladıklarını belirtti.

Temasların, Türkiye-Mısır ilişkilerinin kurumsal ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirilmesine katkı sağlayacağına dikkati çeken Bolat, görüşmelerin iki ülke ekonomisi ve bölgesel istikrar açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inandıklarını kaydetti.

