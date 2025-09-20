Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz hamlesi Tel Aviv'i korkuttu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-26 Eylül tarihlerinde Arapça "Bahr El Sadaka", yani "Dostluk Denizi" adıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır ortak deniz tatbikatı düzenlenecek. İsrail basını, Türkiye ile Mısır'ın bu ortak tatbikatını gündemine aldı. Tel Aviv basını tatbikat ile Başkan Erdoğan'ın Kudüs tepkisinin "Gazze Kasabı" Netanyahu için bir mesaj içerdiğini yazdı.

TATBİKATIN TAM ADI BELİRLENDİ

Türkiye ile Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatın tam adı, "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" olarak belirlendi. Tatbikata, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca TCG Oruçreis ve TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat, TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 2 F-16 ile katılım sağlanacak.

13 YIL SONRA İLK

Mısır Deniz Kuvvetlerinin de çeşitli unsurlarla yer alacağı, 13 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Mısırlı mevkidaşı da katılacak.

İSRAİL BASININDA PANİK HAVASI

5 gün sonra başlayacak olan Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de ortak tatbikatı İsrail basınında gündem oldu. Endişelenen Tel Aviv basını tatbikatın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs çıkışıyla birleşince "Gazze Kasabı" Netanyahu'ya doğrudan mesaj anlamı taşıdığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'ya güçlü bir mesaj gönderdiğini yazan Tel Aviv basını, soykırımcı İsrail'in tatbikattan endişe duyduğunu aktardı.

İbranice yayın yapan Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, konuya yönelik yayınladığı haberde, "Kırmızı yarış tulumu içinde: Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert mesaj" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ MANŞETLERİNE TAŞIDILAR

Başkan Erdoğan'ın dün havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı konuşmaya yer veren İsrail basını haberin devamında, "Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi bir askeri iş birliği haberlerinin gölgesinde konuşan Başkan Erdoğan, bir teknoloji festivalinde yaptığı konuşmada şöyle dedi: Netanyahu, sana Kudüs'ten tek bir taş bile vermeyeceğiz. Kudüs'ü asla terk etmeyeceğiz ve mücadelemiz devam edecek." dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ortak tatbikatın özellikle üstünde duran İsrail basını, "Orta Doğu'daki kırılgan güvenlik ortamı ve yeni bir tırmanış endişesi gölgesinde, Türkiye'nin Mısır ile ortak deniz tatbikatı yapacağını" aktardı. İsrailli gazete, tatbikatın büyük çaplı olacağını ve Eylül ayının sonunda Orta Doğu'da gerçekleşeceğini belirtti.

"TÜRKİYE ORTA DOĞU'DA AKTÖR KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR" İTİRAFI

Ayrıca, iki ülkenin 13 yıl sonra ilk kez bu tür bir askeri iş birliği gerçekleştireceği, bunun da bölgesel ilişkilerde ve güvenlik alanındaki iş birliğinde olası bir değişime işaret edebileceği ifade etti. Haberde son olarak tatbikatla birlikte, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Orta Doğu'da merkezi bir aktör olarak konumunu pekiştirdiği vurgulandı.

Farklı bir haber kuruluşu Emess de ortak tatbikat için, "Mısır ve Türkiye'nin düzenleyeceği ortak deniz tatbikatı hakkında, "Endişe verici bir adım: Türkiye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre "Dostluk Denizi" adı verilen tatbikat önümüzdeki hafta gerçekleşecek ve tatbikatta Türk fırkateynleri, hücum botları, bir denizaltı ve F-16 savaş uçakları Mısır deniz kuvvetleriyle birlikte yer alacak." yorumunda bulundu.

Emess haberinde, "İsrail açısından tatbikat tehlikeli bir sinyal anlamına gelebilir. Başkan Erdoğan yönetimindeki Türkiye, açıkça İsrail karşıtı bir ülkeye dönüşmüş durumda ve Siyonist işgale karşı kışkırtıcı söylemlerini sürdürüyor. Mısır'da da Gazze Şeridi'ndeki devam eden saldırıların gölgesinde İsrail karşıtı sesler giderek daha yüksek çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Habere göre, Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırmak isteyen Başkan Erdoğan, Sünni ülkelerle ittifak arayışında, Mısır ise bir yandan ABD ile bağlarını korumaya çalışırken, diğer yandan Çin ile ilişkilerini güçlendirmek gibi yeni ortaklıklar peşinde. Emess tüm bu gelişmeler ışığında, Mısır ile Türkiye arasında kurulan askeri iş birliğinin İsrail açısından son derece endişe verici olduğunu belirtti.