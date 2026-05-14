  • Türkiye ve Polonya arasında yeni dönem: İşbirliği anlaşmaları imzalandı
Türkiye ve Polonya arasında yeni dönem: İşbirliği anlaşmaları imzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında, 'Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' ile bazı Türk ve Polonya üniversiteleri arasında akademik işbirliği anlaşmalarına imza atıldı.

14 Mayıs 2026 Perşembe 12:21
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında, 7-9 Mayıs'ta Polonya'ya gerçekleştirilen ziyarette, iki ülke arasındaki akademik işbirliklerini güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı.

Bu kapsamda, YÖK ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında "Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalanırken, 15 Türk üniversitesi ile çeşitli Polonya üniversiteleri, 70'in üzerinde mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşmasını imza altına aldı.

Söz konusu mutabakat zaptı ile yapay zeka, dijital teknolojiler, enerji dönüşümü, sağlık bilimleri, biyoteknoloji, sürdürülebilir tarım ve yenilikçi endüstriyel teknolojiler gibi stratejik alanlarda ortak projeler geliştirilecek. Ayrıca ortak diploma programları açılacak, bilimsel konsorsiyumlar kurulacak, araştırmacı hareketliliği artırılacak.

BİLİM DİPLOMASİSİ GÜÇLENDİRİLECEK

Türk ve Polonya yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen anlaşmalarda üniversitelerin ihtisaslaştıkları akademik alanlara öncelik verildi. Teknik üniversiteler arasında mühendislik ve teknoloji odaklı işbirlikleri öne çıkarken sağlık, veterinerlik, tarım ve yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşan üniversiteler arasında da ortak araştırma ve akademik hareketlilik imkanlarını geliştirmeye yönelik anlaşmalar yapıldı.

Buna göre, aralarında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin bulunduğu 15 Türk üniversitesinin katıldığı, uluslararasılaşma kapasitesinin artırılması ve bilim diplomasisinin güçlendirilmesi yönünde yapılan anlaşmalarla, ortak araştırma projeleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, disiplinler arası bilimsel çalışmalar geliştirilecek.

