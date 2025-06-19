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Türkiye ve Rusya arasında kritik temas! Nükleer enerji alanında işbirliği sinyali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Bayraktar, 'Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki mevcut projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik' dedi.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Türkiye ve Rusya arasında kritik temas! Nükleer enerji alanında işbirliği sinyali
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut enerji projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Novak ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki mevcut projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Bölgesel gelişmelerin enerji piyasalarına etkilerini de kapsamlı biçimde ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

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