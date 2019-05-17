Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısı 16-17 Mayıs'ta gerçekleştirildi Milli Savunma Bakanlığı: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16/17 Mayıs 2019 tarihlerinde Millî Savunma Bakanlığı/Ankara’da gerçekleştirdi.