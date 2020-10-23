İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9529
  • EURO
    9,3906
  • ALTIN
    487.311
  • BIST100
    1198.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ve Rusya'dan kritik görüşme! Toplantı sonrası açıklama geldi
Güncel

Türkiye ve Rusya'dan kritik görüşme! Toplantı sonrası açıklama geldi

Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilileri Moskova'da Libya ile Suriye konularını görüştü. Toplantı sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

AA23 Ekim 2020 Cuma 07:43 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 07:43
ABONE OL

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya ve Suriye meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bogdanov ve Önal başkent Moskova'da bir araya geldi.

Libya meselesinin ele alındığı görüşmede, Libyalılar arasında siyasi, askeri ve ekonomi alanındaki müzakerelerde ilerleme olduğu ifade edildi.

Libyalılar arasındaki diyaloğun, Berlin Konferansı'nın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2510 sayılı kararlarına dayalı olmasının önemi vurgulandı.

Suriye konusunun da ele alındığı görüşmede, meselenin BMGK'nin 2254 sayılı kararları çerçevesinde çözümü noktasında Rusya ve Türkiye'nin "Astana süreci" kapsamındaki koordineli çabalarının önemine işaret edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.