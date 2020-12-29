Star.com.tr 29 Aralık 2020 Salı 10:10 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 10:13

27 Aralık Pazar günü Türk yolcu uçağı, Ermenistan hava sahasından geçerek tarihi bir uçuş gerçekleşti. Türkiye'ye ait yolcu uçağı Bakü'den kalkarak Ermenistan üstünden İstanbul'a ulaştı. Şimdiye kadar Azerbaycan ve Türkiye yolcu uçakları Gürcistan hava sahasında uçmak zorunda kalıyordu, bu da daha geniş bir mesafeyi kat etmek anlamına geliyordu.

Karabağ zaferi sonrası Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan yönetiminden, hava sahasını açmasını talep etti. Ermenistan'ın direnişi sonrası "Rusya-Ermenistan arasındaki uçuşlara hava sahamızı kapatırız” mesajı verildi. Rusya'nın baskısıyla Ermenistan yönetimi Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan uçaklarına hava sahasını açmak zorunda kaldı.

Rus uzmanlar bu tür uçuşların yakın gelecekte olağan hale geleceğini belirtti.

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