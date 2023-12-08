Türkiye ve Sri Lanka'nın diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılına özel posta pulu

Sri Lanka'nın bağımsızlığını ilan ettiği 1948'den bugüne Türkiye ile süregelen diplomatik ilişkileri temsil eden pulun tanıtımı, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'nin resmi konutunda düzenlenen törenle yapıldı.

Dissanayake, burada yaptığı konuşmada, posta pulunun Sri Lanka'nın bağımsızlığını ilan ettiği yıldan bugüne devam eden diplomatik ilişkileri temsil ettiğini söyledi.

Büyükelçi Dissanayake, 2023'ün hem Cumhuriyet'in 100. yılı hem de Sri Lanka-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Posta pulunda, Sri Lanka'nın UNESCO Dünya Mirası listesindeki "Arslanın Kayası" anlamına gelen "Sigiriya" kayası ve Kapadokya semalarının sıcak hava balonlarıyla birbirine bağlandığı görsel bulunuyor.