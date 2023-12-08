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Türkiye ve Sri Lanka'nın diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılına özel posta pulu

Sri Lanka ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıldönümü dolayısıyla hatıra posta pulu basıldı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 21:00 - Güncelleme:
Türkiye ve Sri Lanka'nın diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılına özel posta pulu
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Sri Lanka'nın bağımsızlığını ilan ettiği 1948'den bugüne Türkiye ile süregelen diplomatik ilişkileri temsil eden pulun tanıtımı, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'nin resmi konutunda düzenlenen törenle yapıldı.

Dissanayake, burada yaptığı konuşmada, posta pulunun Sri Lanka'nın bağımsızlığını ilan ettiği yıldan bugüne devam eden diplomatik ilişkileri temsil ettiğini söyledi.

Büyükelçi Dissanayake, 2023'ün hem Cumhuriyet'in 100. yılı hem de Sri Lanka-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Posta pulunda, Sri Lanka'nın UNESCO Dünya Mirası listesindeki "Arslanın Kayası" anlamına gelen "Sigiriya" kayası ve Kapadokya semalarının sıcak hava balonlarıyla birbirine bağlandığı görsel bulunuyor.

  • Sri Lanka-Türkiye ilişkileri
  • diplomasi 75 yıl
  • hatıra pulu

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