Türkiye ve TSK vurgusu! Tatar: Karşı çıkanlar bin pişman olur

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk yayınında soruları cevapladı.

Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Yıllarca Rum tarafının tehdidi ile karşı karşıyayız. Rum komandoları geçen 'Hedef Girne' diye bağırdı, Kıbrıs Türk halkı bunları hazmetmeye çalışıyor, buna karşılık vermiyoruz. Barışı ve güvenliği çok önemsiyoruz. 1974 öncesi çok acılar yaşadık, insanlarımızı katlettiler. Bu acıları yaşayan halk güvenliği önemsiyor. 1970 sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı güvenliği sağlamıştır. Bu sadece kuzeye değil, güneye de sağlamıştır. Güney Kıbrıs'ta barış ve huzur varsa Türk Silahlı Kuvvetleri sayesindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olmasa bakalım burada neler olacaktı, biz de boş durmayacaktık.

"İÇİMİZDEKİ BAZILARI ÇÖZÜM UĞRUNA 'FEDERASYON OLABİLİR' DİYORLAR"

Türk Mukavemet Teşkilatı döneminde gerektiği gibi savaşıldı ve Kıbrıs Türkünün hakları korundu ve çatışmalar alevlendi, besbeter olacaktı. TSK'nın varlığı hem 1974 sonrasında hem Kıbrıs Türkü'ne hem de Kıbrıs Rum'una barış ve istikrar getirmiştir. Dünyada gelişen olaylardan heyecana katılıp radikalizmin artmasıdır. Rum kesiminde aşırı sağ parti vardır, bize bulaşan, radikal ve Türkiye'nin işgalci olduğunu iddia etmektedir. Federasyon istemektedirler ancak birleşik Kıbrıs olduğunu açık ve net söyleyenler. Federasyonda Kıbrıs Türklerine bazı haklar veriliyor. 2017 görüşmelerinde benden önceki Cumhurbaşkanı her türlü tavizi vermesine rağmen bir anlaşma uğruna, yine iş bozuldu. Türkiye'nin garantörlük haklarının ortadan kaldırılması ve TSK'nın çekilmesini istediler. Aşırı sağcı partinin oyları artıyor. Birleşik Kıbrıs'ı savunuyorlar, biz azınlık durumuna düşürmek istiyorlar. Gazze olayını Rumlar fırsat olarak bildiler, bunu kabul etmeyiz, niyetleri o. İçimizdeki bazıları çözüm uğruna 'federasyon olabilir' diyorlar.

"RUMLARIN HEDEFİ KIBRIS'I TÜRKİYE'DEN KURTARMAK"

Türkiye'nin Filistin ve Gazze konusunda hassasiyet bellidir. BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı izledik. Çok cesur bir şekilde Gazze'de yaşananların ne anlama geldiğini anlattı ve mazlumların sesi oldu. İsrail bunlardan rahatsız. Rumların hedefi Kıbrıs'ı Türkiye'den kurtarmak ve kuzeyi kendi egemenlik alanlarına tekrar getirebilmek. İsrail ile Güney Kıbrıs Rumlarıyla ortak bir hedef oluşuyor. İsrail, Türkiye'yi tehdit ediyor, Kıbrıs Türkünü tehdit ediyor. Sen beni bu kadar rahatsız ediyorsan güneyde bir hamle yapıp dengeleri değiştirebilirim diyor.

"FEDERASYONDA KIBRIS TÜRKÜ DEVLETİNİ KAYBEDER"

Kıbrıs Türkü'ne kendi devletine sahip çıkma sorumluluğu düşüyor, federasyonda Kıbrıs Türkü devletini kaybeder. Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmış değildir. Federasyon kurmak, dünyaya açılmak ve ambargodan kurtulmak isterseniz, kendi isteklerinizden feragat edeceksiniz, Türkiye'nin gitmesine razı olacaksınız ve biz sizi kucaklayacağız ve Kıbrıs'ta federasyon içinde barış ve huzur ile kardeşçe yaşayacağız diyorlar. Buna inanlara şaşarım, 1960'larda da buna benzer konuşmalar yapıldı. İyi niyetli olanlar olabilir. Çoğunluk, Kıbrıs'ı Yunan adası olarak görüyor. AB içerisinde sınır yok, yerleşim engeli yok, sermaye girişi engeli yok. Böylesine bir oyun kurarak bizi zamanla halletmeyi hedefliyorlar. Gelen gidenin haddi hesabı yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti serbest bir ülke, herkes gelebilir. İstedikleriyle görüşebiliyorlar, dernekler üzerinden alınan paralarla medya mensuplarını satın alarak istediklerini yapıyorlar. Bize ve Türkiye'ye yapılan hakaretler, bir de sosyal medya var, yapılanlara inanamazsınız. Hukuku tam istediğimiz gibi şekillendiremedik, kolay değil. KKTC'nin her türlü maneviyatımız ile oynayanlar ve bizleri devşirmeye çalışanlar karşısında direnişimiz devam etmektedir. Artık Kıbrıs Türkü kendi devletine sarılacağına bir takım işbirlikçilerle hareket etmektedir.

"BİZİ İÇTEN BÖLMEK SURETİYLE BİRTAKIM OYUNLAR OYNANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de federasyon defteri kapandı, iki devletli siyaset milli siyasettir derken ve Cumhurbaşkanı Tatar ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz derken, bizim bazı muhaliflerimiz Sosyalist Enternasyonal Toplantısına katılıyor. Orada Rum tarafı 'Türkiye Kıbrıs'ta işgalcidir' diyor ve kendileri orada oturmaya devam ediyor. Aynı zamanda 'Tatar gidecek ve biz geleceğiz' diye kulis yapıyor ve federasyonu kuracağız diyorlar. Dünya şunu der: Kıbrıs Türkleri bölünmüştür ve muhalefeti destekleyelim diyor. Bizi içten bölmek suretiyle birtakım oyunlar oynanıyor. Halk kitleleri bu oyunlara kapılmamaktadır ve Türkiye'nin bize sahip çıkmasıyla ve Türkiye'nin güçlenmesiyle daha da değerli olduk. Rauf Denktaş'ın bize söylediği şudur: Devlet ve egemenlik olmadan bizi yaşatmazlar. TBMM'den oy birliği ile karar çıkmıştır; Milli siyaset iki devletli siyasettir. Hal böyleyken buralarda federasyonu konuşmak Anayasaya aykırıdır. Tek vücut ama iki devletli olmalıdır.

"TÜRKİYE BARIŞIN TEMİNATI"

Türkiye, soydaşlarını savunuyor, yatırım yapıyor, huzurun ve barışın teminatı oluyor. Bu Rum tarafına da yaramıştır. Huzur ve barış olduğu için Rum tarafı kalkınmıştır. Dünyadaki gelişmeleri görüyoruz, Gazze'de, Suriye'de, Ukrayna'da yaşananlar, burada da benzer olaylar olabilirdi. 60'larda – 70'lerde oldu Türkiye gelene kadar. Türkiye'nin varlığını sorgulayacak ve her gün gazetelerde bunlar yazılacak, bunları Rum basınına haber yaptırıyorlar, Rum basını da, 'Türkiye'ye saldırıda bulunuyor' diye haber yapıyorlar. Kıbrıs'ta da sıkıntı vardır. AB, ne kadar gidecek ve çok büyük soru işareti var. Ukrayna savaşı sonrasında AB'de sıkıntı var, ABD çekiliyor, maliyetler de var. AB'ye bel bağlayarak, Türkiye çekilse bile AB bizi koruyacak, anayasal haklarımızla varlığımızı sürdüreceğiz ve Türkiye baskısından kurtulacağız diye her gün siyaset yapıyorlar. Meclislerinde halen Enosis kararı duruyor.

"İSRAİL'E TOPRAK SATILDI" HABERLERİ ABARTILIDIR"

Ülkemizde üniversitelerimiz var ve dünyayı dolaşıp öğrenci göndermeyin diyorlar. Dünyada ürünlerimizin başka ülkelere satılmasını görüşerek engelliyorlar, ambargo uyguluyorlar. Esas sahibi bizdik, biz yalvarıyoruz ortaklık kurup azınlık olalım diye, yok böyle bir şey. Türkiye, bölgenin buranın en büyük ülkesidir ve burası Türkiye'nin uzantısıdır. Toprak alımlarına önlem aldık. İsrail, ABD, Fransızlar Güney Kıbrıs ile ittifak yapmışlar, her türlü üs olarak güneyi kullanıyorlar. İsrail de Gazze'ye yönelik hava sahasını kontrol etmek için bir takım silahlar getirdi. Rum da bunu aldı ve anlaşma yaptı. Rum'un niyeti Türkiye'ye karşı kullanmak. İsrail'in niyeti ise Rum'un onayı ile güneye çökmek. Bundan Rum halkı da çok rahatsız. Güney Kıbrıs'ta uluslararası bir ekonomi dönüyor ve bu kadar cephaneliğe döndürmek hedef yapar. Güney Kıbrıs'ı bu rahatsız etmiştir. Kuzey Kıbrıs, Hamas'ın, İran'ın operasyonlarına alet oluyor ve bu İsrail'i rahatsız ediyor diyorlar. Güvenlik kuvvetlerimiz, TSK, istihbaratımız, polisimiz, sahil güvenliğimiz vardır, kuş uçmaz. Burada ne Hamas, Hizbullah burada olamaz. Burada böyle bir tehlike yoktur. Ne Türkiye'nin ne de bizim böyle bir hedefimiz vardır. Bazı topraklar ve binalar İsrail'e satıldı diye yazıyorlar, bunlar abartılı yazılardır.

"FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR"

Türkiye ve TSK'nın varlığı ile bölgenin güven ve huzuru devam edecektir. Buna karşı çıkanlar bin pişman olacaktır. Rum tarafı çöker, geçmişte battı, çok borçları vardır ve destekle ayakta durdular. AB'de çok yardımcı olamıyor, kulları vardır. Bir turist gitmediğinde Rum tarafı çöker. Son 5 yılda Türkiye'nin buraya bakışı değişti, Türkiye'nin desteği arttı, dünyadaki tüm zorluklara rağmen Kuzey Kıbrıs büyümeye devam etti. Bu aşamadan daha çok sahnedeyiz. Artık atak, benim siyasetim Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetini ve iki devletli siyaseti tanıtmaktır. Federasyon defteri kapanmıştır. Bunu 5 yılda başarmış biri olarak sandığa gidiyorum. Muhaliflerim Kıbrıs Türkü'nü temsil etmeyen Türkiye adamı olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Ben Türkiye'nin adamı olmaktan gurur duyarım, Türkiye ana vatanımdır, tüm dünyada Kıbrıs Türkü'nü savunuyor. Böylece ekonomi, refah artıyor. Burada TEKONOFEST'i yaptık, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan talep ettik, kabul etti ve yaptık.