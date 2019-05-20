Türkiye ve Yunanistan 20-25 Mayıs'ta Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilecek Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla, 20-25 Mayıs'ta Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilecek.