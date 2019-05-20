Türkiye ve Yunanistan 20-25 Mayıs'ta Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilecek
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla, 20-25 Mayıs'ta Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilecek.
- AA
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, bugün Atina'da bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, heyetler arasında Ege Denizi'nde güven arttırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmelerin 20-25 Mayıs'ta Atina'da gerçekleştirileceği bildirildi.
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