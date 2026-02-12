İSTANBUL 13°C / 10°C
Güncel

Türkiye ve Yunanistan'dan bilim ve inovasyon atağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı kapsamında Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Bakan Kacır, 'Dijitalleşme, teknoloji girişimciliği ve inovasyon konularında ilişkilerimize güç katacağız' ifadelerini kullandı.

IHA12 Şubat 2026 Perşembe 22:28 - Güncelleme:
Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis başkanlıklarında gerçekleşen Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısına katıldık. Toplantı marjında Yunanistan Kalkınma Bakanı Sayın Takis Theodorikakos ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdik. Mevkidaşımla liderlerimizin huzurunda 'Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliğine Dair Ortak Niyet Beyanı'nı teati ettik. Mutabakat çerçevesinde kurumlarımız arasındaki iş birliğini derinleştirecek, ortak Ar-Ge ve yenilik projelerini destekleyeceğiz. Dijitalleşme, teknoloji girişimciliği ve inovasyon konularında ilişkilerimize güç katacağız" ifadelerini kullandı.

