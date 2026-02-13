Türkiye yanımızda oldukça korkumuz yok! Lefkoşa'da dikkat çeken buluşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve UID KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Başkent Lefkoşa temaslarına başlayan heyet KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Kabulde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgiler getirdiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un özel selamlarını iletti. "Bugün burada bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz" diyen Yayman, "KKTC'yi bütün anavatandaki kardeşleriniz olarak yakından takip ediyoruz. Her zaman Kıbrıs'ın birlik ve bütünlüğünü önemsiyoruz. Rum tarafındaki aşırı silahlanma konusu Türkiye'de aşırı bir şekilde gündem olmakta, Türkiye Cumhuriyeti tarafından da not edilmekte. Türkiye'de söylenen söz var. 'Mutlu barış harekatıyla bir kez Türk milleti göstermiştir ki Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni Meclis binasını da ziyaret ettiklerini belirten Yayman, "Yeni binanız çok şık olmuş. İnşallah Kıbrıs Türk halkı için çok güzel hizmetlere vesile olur" diyerek teşekkürlerini sundu.

"HER ZAMAN BAYRAK DEĞİŞİMLERİ OLUR BU BAYRAK DEĞİŞİMİNİN ANAVATAN TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİM"

Başkan Öztürkler ise, Türkiye'den gelen heyetleri KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de yapılan kabine değişikliklerinin hayırlı olmasını temenni etti. "Her zaman bayrak değişimleri olur bu bayrak değişiminin anavatan Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederim" diyen Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a selamlarını iletti.

Türkiye'ye ziyaret planlandığını kaydeden Öztürkler, "Bölge karışık, Güney Kıbrıs'ın silahlanmaya ayırdığı bütçeleri görüyoruz. Bu konudaki samimi olmayan tavırlarını görüyoruz. AB Dönem başkanlığını kullanarak bir takım algı operasyonları yaptıklarını da görüyoruz.. ama bilinmesi gereken bir nokta var. Anavatan Türkiye ile KKTC'nin kopmaz ve sarsılmaz bağları vardır ve bu bağlar KKTC'ne güç vermektedir, güç vermeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderliği, gücü vardır ve bu güç KKTC'ye de güç vermektedir. Her zaman KKTC'ye geldiğinde mesajlar vermiştir. Bu yolları Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman yalnız yürümediği ve yalnız yürümeyeceği mesajını vermiştir. Bu nedenle her türlü tehlikeler karşısında anavatanımız Türkiye ile bu yolları yürüyeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın kritik görüşmeleri vardır. Bu noktada Kıbrıs Türk halkı anavatanına her zaman güvenmiştir ve güvenmeye devam edecektir. Silahlanma konusunda dikkat ediyoruz, önlemlerimizi alıyoruz. Anavatanımız Türkiye yanımızda olduğu müddetçe ki bu hiçbir zaman tartışma konusu değildir her zaman birlikte yürüyeceğiz. Hiçbir korkumuz yoktur.

Siz var oldukça biz de var olacağız. Ortak tarihimiz, kültürümüz, manevi değerlerimiz var. Biz her zaman içten söylüyoruz Birlikte gülüp, birlikte ağlıyoruz, birlikte kederleniyoruz. Anlatılması çok kolay duygular değil aslında içten gelen tarihe mal olmuş yolculuklardır. Birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.