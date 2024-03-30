Türkiye yarın sandık başına gidiyor! Oy kullanırken bunlara dikkat

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere yarın sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

4 OY PUSULASI OLACAK

Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek.

Bu pusulalar ve renkleri şöyle: BEYAZ: Büyükşehir belediye başkanlığı, TURUNCU: İl genel meclisi üyeleri, MAVİ: Belediye başkanları, SARI: Belediye meclisi üyeleri.

31 MART'TAKİ SEÇİMLERDE OY KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.

Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle:

- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.

- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

SEÇİM GÜNÜ NELER YASAK

Oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak. Bütün eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. Ancak, YSK bu süreyi öne çekebilecek.

SEÇİM YAYIN YASAKLARI BAŞLADI

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bu geceden itibaren başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

RTÜK de "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarı yaptı.

10 ADIMDA OY VERME REHBERİ

Yerel seçimde seçmenler adım adım şöyle oy kullanabilecek:

NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENİN

1- Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden öğrenebilirsiniz. Oy verme saatlerine dikkat edin

2- Doğu'daki 32 ilde seçim saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Bunların dışında kalan illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.TC kimlik numaralı belge şart

3- Seçmenlerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması şart.

CEP TELEFONU YASAK

4- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak.

OY PUSULASINA İŞARET KOYMAYIN

5- Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerek. Yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey de konulmayacak.

TÜM PUSULALAR TEK ZARFA

6- Seçmenler, kullandıkları tüm oy pusulalarını tek bir zarfa koyarak sandığa atacak.

OY PUSULASINI KATLARKEN DİKKAT

7- Uzun oy pusulasını, mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını önlemek için dikkatle katlayın. Yoksa oylarının geçersiz sayılma ihtimali bulunuyor.

İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

8- Seçmenlerin, oylarını kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adlarının bulunduğu yerin karşısına mutlaka imza atmaları gerekiyor.

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILIYOR

9- Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

YURTDIŞI SEÇMEN OY KULLANACAK MI?

10- Yurtdışındaki seçmenler yerel seçimde oy veremiyor. Milletvekili, Cumhurbaşkanı ve halkoylamasında oy kullanıyor.