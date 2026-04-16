  Türkiye yasta! Kahramanmaraş kurbanlarına acı veda... Cenaze namazlarına bakanlar da katılıyor
Türkiye yasta! Kahramanmaraş kurbanlarına acı veda... Cenaze namazlarına bakanlar da katılıyor

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı düzenlenen okulda hayatını kaybedenler için Abdülhamid Han Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 13:11
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlere bugün veda ediliyor.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

YUSUF TARIK GÜL'E VEDA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Ayser Çalık Ortaokulunda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.

Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

KENDİNİ SİPER EDEN ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kahramanmaraş'ta ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan ve 3 kurşunla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın cenazesi namazın kılınacağı camiye getirilip musalla taşına konuldu. Öğretmenin eşi ve 2 oğlu tabutun başında gözyaşı döküp dua etti.

Cenaze, Tekir Mahallesi Çarşı Cami'ne getirilip musalla taşına konarken Ayla Kara'nın eşi Ramazan ve oğulları Furkan ile Ertuğrul tabut başında gözyaşı döküp dua etti.

