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Güncel

Türkiye yeni Navtex yayınladı

Türkiye yeni Navtex yayınladı... 1-2 Eylül'de Akdeniz'de atış eğitimleri yapılacak.

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:17
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