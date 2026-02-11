İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Türkiye-Yunanistan arasında yeni dönem sinyali: Cumhurbaşkanı Erdoğan ''10 milyar dolar'' hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan arasındaki ticaret hedefinin 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyerek yeni dönemin sinyallerini verdi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
Türkiye-Yunanistan arasında yeni dönem sinyali: Cumhurbaşkanı Erdoğan ''10 milyar dolar'' hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

(Yunanistan'la) Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

İki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşı karşıyadır.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulmasından geçiyor. Bu tutumuzu da savunmaya devam edeceğiz.

Yunanistan'ın bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm persfektifini gündeminde tutacağına inanıyorum.

Bu yapıcı rolün sadece Yunanistan için değil Avrupa'nın güvenliği için de son derece önemlidir.

İki komşu ve müttefik olarak iş birliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarımızı açık tutmanın gerekliliğine inanıyorum.

