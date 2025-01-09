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'Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı' temalı '2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı' tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı' temasıyla düzenlenen ve açılışını İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı '2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı' tamamlandı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
'Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı' temalı '2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı' tamamlandı
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Türkiye'de son olarak 2003 yılında düzenlenen İletişim Şurası'nın ardından dün Ankara'daki bir otelde "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temalı hazırlık çalıştayı yapıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasını yaptığı iki gün süren çalıştayda, Türkiye İletişim Modeli'nin bir uygulaması olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye iletişim politikalarının çok paydaşlı istişare mekanizmasıyla daha da güçlendirilmesi ve geleceğin iletişim anlayışının şekillendirilmesi hedeflendi. Çalıştayda 16 farklı başlıkta çalışma grubu yer aldı.

Gruplar, "medya ve dezenformasyon", "afet ve kriz iletişimi", "sosyal medya ve yapay zeka", "dijital çağda birey ve toplum" gibi geniş yelpazedeki konular üzerinde çalışmalar yürüttü.

Her çalışma grubu moderatör, raportör, alanında uzman katılımcılar ve özel olarak kodlanmış yapay zeka kullanımından oluşan güçlü bir yapıyla desteklendi.

ÇALIŞMA GRUPLARI İKİ GÜN BOYUNCA ODAK KONULAR ÜZERİNDE TARTIŞTI

Şura kapsamında 16 başlıkta, 425 çalıştay katılımcısı ile kapsayıcı bir anlayışla iletişim konusunda çok yönlü çıktılar elde edildi, 27-30 kişiden oluşan çalışma grupları iki gün boyunca odak konular üzerinde tartıştı.

"2. İletişim Şurası" ana programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla nisan ayında düzenlenmesi planlanıyor.

Nihai program kapsamında panel ve konuşmaların yanı sıra moderatörler tarafından çalışma gruplarının raporları sunulacak. Raporlar ve davetli tebliğler, "2. İletişim Şurası 2025" adıyla kitap halinde yayınlanacak.

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