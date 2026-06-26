Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vurgusu! Büyük Aile Platformu'ndan 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı değerlendirmesi

"Bayrak" teması ile başlayan 2. Yarıyılın önemine değinen Eryılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çocuklarınızın milli ve manevi gelişimi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca Ramazan ayında okullarda gerçekleşen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerinin yine milli ve manevi duyguların gelişmesi ile birlikte paylaşma ve yardımlaşma bilincinede büyük katkısı olduğuna dikkat çekti.

Serdar Eryılmaz, eğitim - öğretim yılı içerisinde gerçekleşen olumsuzluklara da değindi.

Özellikle İstanbul Sarıyer'deki bir özel okulda yaşanan skandal başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı ortak bir basın açıklaması ile tepki gösterildi.