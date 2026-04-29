29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
''Türkiye Yüzyılı''na kapsamlı hazırlık! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında Meclis'imizin takdirine sunacağız

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na vurgu yaparak, 'Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar İçin Güçlü Merkez şiarıyla hazırladığımız kapsamlı çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunacağız' dedi. Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir' ifadesini kullandı. Sürecin olumlu bir atmosferde ilerlediğine dikkat çeken Erdoğan, 'Yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir' dedi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kelimelerin tarif etmekte zorlandığı şu muhabbet için, her bir kardeşime onların nezdinde tüm teşkilatıma kalpten teşekkür ediyorum.

Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dualarımızla, desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum.

Burada önemle belirtmek isterim ki, bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmak isteyenler karşısında en sağlam direnç duvarımız birbirimize kenetlenmemizdir.

Kökenlerimiz, mezheplerimiz, hayat tarzlarımız, düşünce dünyamız, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Bunlar bizi kutuplaştıran değil zenginliğimizi yansıtan değerlerdir. Özellikle bölgemizin içinden geçtiği şu sancılı dönemde, köken, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp hep beraber kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye bunun mücadelesini yürütmektedir. Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleriyle kucaklaşması, ortak gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdir edilecek desteklenecek bir politikadır.

Mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Dolayısıyla bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış ihanet olacaktır. Hiç kimse böyle bir vebali taşıyamaz.

Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz.

Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş dostluğumuzu, kardeşliğimizi bozmaya kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmez. Bunun için kardeşliğimizi kundaklamak, bunu isteyenlere eyvallah demeyeceğiz.

500 BİN KONUT PROJESİ TESLİMAT TARİHİ

2027 Mart ayından itibaren evlerimizin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz. İlk kez kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu yaz da onların anahtarlarını teslim etmeye başlayacağız.

"BİR ÇOK ALANDA SESSİZ DEVRİMLER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Hak ve hürriyetlerin genişletilmesinden, devlete çöreklenmiş oligarşik yapılarla mücadeleye, siyaset odaklarının geriletilmesinden milli iradenin güçlendirilmesine kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarına imza attık, bir çok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik.

Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor, rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler kürsüde önlerine gelene tehditler savuruyor.

Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim 'Beyler cirminiz kadar yer yakarsınız!'.

Tehditle, şantajla, dozunu devamlı arttırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz, kabul etseniz de etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok.

"ADALETE HESAP VERMEYE ALIŞACAKSINIZ"

Yankı odalarınızın dışında farklı sesler duymaya alışacaksınız, Beytülmâl'e el uzatmışsanız adalete hesap vermeye alışacaksınız, Türkiye uzun yıllar hasretini çektiği çok sesliliğe nihayet kavuşmuştur ve bundan geriye dönüş olmayacaktır.

Her gün yeni bir skandal patlak veriyor, CHP yönetiminin aklına iddiaların üzerine gitmek değil basını susturmak geliyor, beyefendilerin aklına para kuleleriyle, baklava kutularıyla mücadele değil bunların üzerine giden kurumları tehdit etmek geliyor, yolsuzluklardan arınalım, Gazi'nin partisini çıkar şebekelerinin oyuncağı olmaktan kurtaralım gibi ne bir düşünceleri ne de böyle bir niyetleri var.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Ekonomik şahlanışımızın bir diğer lokomotifi 'Terörsüz Türkiye' sürecidir, ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözdüğümüzde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da hızlanacaktır.

İnsan bir öz eleştiri yapar, başkalarını suçlamadan önce kendisini bir hesaba çeker, yolsuzluk virüsü bünyeyi sarmadan insan bir müdahale eder, hem bunları yapmayacaksın üstüne bir de basını tehdit edeceksin ne diyelim Cenab-ı Allah bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin.

ÖNERİLEN VİDEO

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
