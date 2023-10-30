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Güncel

Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan öğretmen gözaltına alındı

Antalya'da özel bir okuldaki Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşma tepkilere neden olan öğretmenin gözaltına alındığı ve hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan öğretmen gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Türk Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji'nde 100. yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde "Türkiye Yüzyılı"nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı, birlik ve beraberliği zedeleyerek ayrıştırıcı tutum sergilendiği gibi görüşler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine harekete geçildiği kaydedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda şüpheli E.K. isimli şahıs 30 Ekim'de yakalanmış, şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır." ifadelerini yer verildi.

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