Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç duasına Maduro da eşlik etti

Türkiye yeni bir döneme girerek istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yemin ederek mazbatasını aldı.

Külliye'de 21 devlet başkanının katıldığı bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verirken törene katılan liderlere tek tek teşekkür etti.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞLANGIÇ DUASINA MADURO DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti. Erbaş'ın duası esnasında çok sayıda devlet başkanının ellerini açarak dua ettiği görüldü.

Törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da o sırada el açıp duaya eşlik etti. Maduro'nun o anları kameralara yansıdı.

"BİZLERİ KUDRETİNLE MUKTEDİR EYLE ALLAH'IM"



Ali Erbaş'ın duası ise şu şekildeydi:

"Ey zamanın ve mekanın Rabbi olan Yüce Allah'ım! Milletimizin ve tüm mazlumların yıllardan beri umutla beklediği Türkiye Yüzyılını inşa etme azmiyle bugün yeni bir başlangıç için bir araya geldik. Ellerimizi inayetine açtık, can-ı gönülden Sana yöneldik, bizleri huzurundan boş çevirme Ya Rabbi.

İlahi Ya Rabbi! Sen nurunu mutlaka tamamlayacağını vadediyorsun. Bizleri bu vaadine vesile kıl. İstikbalimizi, dinimizin izzetine, devletimizin azametine ve milletimizin kudretine şahit eyle Allah'ım.

İlahi Ya Rabbi! Dünyamızı huzur ve selamet yurduna dönüştürebilmek için bize güç ver. Yeryüzünde yeniden iyiliği hakim kılmak için çalışmayı bizlere nasip eyle, bu uğurda bizleri kudretinle muktedir eyle Allah'ım.

İlahi Ya Rabbi! Devletimizin bekası, milletimizin refahı, insanlığın selameti için yılmadan, usanmadan, büyük fedakarlıklarla çalışan Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize ve tüm görevlilerimize yardım eyle. Bizleri rızana uygun işlerle milletimize hizmet yolunda muvaffak eyle Allah'ım!

Ya Rabbi! Bizleri, haktan, hakikatten, adaletten ve merhametten ayırma. Her daim zalimin karşısında mazlumun yanında olanlardan eyle! Her türlü yanlıştan, hatadan, gafletten ve dalaletten muhafaza eyle Allah'ım.

Ankara'daki yeni dönem törenine katılan Nicolas Maduro, duaya eşlik etti

"ORDUMUZU HER DAİM MENSUR VE MUZAFFER EYLE ALLAH'IM"



İlahi Ya Rabbi! Ey hainlerin tuzaklarını bozan Yüce Rabbimiz! Devletimize ve milletimize ihanet peşinde koşan dahili ve harici bedhahlara, hainlere fırsat verme. Umudumuzu çalmak, huzurumuzu bozmak, bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlere karşı bizlere basiret ve feraset ver Allah'ım.

Ya Rabbi! Ceddimizin mukaddes mirasına, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkan necip milletimizi iki cihanda aziz eyle. Bu necip milletin ve cennet vatanımızın muhafızı olan şanlı ordumuza ve güvenlik güçlerimize karada, denizde, havada her zaman ve her yerde yardım eyle, ordumuzu her daim mensur ve muzaffer eyle Allah'ım.

Bu toprakları vatan kıldığımız günden beri milletimizi millet yapan değerler uğruna can veren şehitlerimizi ve dar-ı bekaya irtihal eden gazilerimizi sonsuz rahmetine gark eyle, cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ve berhayat olanlarımıza sağlık ve afiyet içinde hayırlı ömürler ihsan eyle Allah'ım.

Ya Rabbi! Uğruna binlerce şehit verdiğimiz hak davaya sahip çıkacak imanlı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım.

Ey ikramı ve ihsanı bol olan Rabbimiz! Ülkemizi, milletimizi ve İslam beldelerini rahmetinle mamur eyle, topraklarımıza ve hanelerimize bolluk ve bereket ihsan eyle, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dayanışmamızı daim eyle Ya Rabbi.

Ya Rab! Sana inandık, Sana güvendik, Sana tevekkül ettik. Bizleri Sensiz, sahipsiz, yardımsız, vatansız, çaresiz ve ezansız bırakma Allah'ım."

MADURO'DAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI: TÜRKİYE İLE MÜTTEFİK VE YAKIN OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ



Maduro, Twitter hesabından törenin görüntülerini paylaşarak, "Türkiye ile müttefik ve yakın olduğumuz için şanslıyız. Venezuela, derin ikili ilişkiyi sevgi, yakınlık ve saygı ile güçlendirmek için her daim en iyi şekilde hazır bulunacaktır. Halklarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, gün içinde Türkiye'ye ulaştığı anın fotoğrafına da yer veren Maduro, "Kardeş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine eşlik etmek üzere Türkiye'ye geldik. Uluslarımızın ikili ilişkilerini güçlendirmesi için yeni bir dünyaya tamamlayıcılık yolu açılıyor. Venezuela ve Türkiye, kardeşlikte birleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göreve Başlama Töreni sırasında Devlet Başkanı Maduro'ya teşekkür etti.