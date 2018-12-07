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Münbiç'te yıl sonuna kadar somut ilerleme taahhüdü

Türkiye-ABD ortak açıklaması: 'Taraflar, Münbiç Yol Haritasında yılsonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir'

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Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu, Ankara'da üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Üst düzey yetkililerin katıldığı toplantının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Taraflar, Münbiç Yol Haritasında yılsonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir.

Taraflar, Suriye içinden ve ötesinden kaynaklanan terörizmin her türlüsüyle mücadele kararlılıklarını teyit etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Grubun dördüncü toplantısının en geç Şubat 2019'a kadar ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Ankara'daki toplantıya ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldı. 

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