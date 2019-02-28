Türkiye-ÇAD arasında Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalandı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ÇAD Cumhuriyeti Hükümeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen heyetler arası görüşmelere katıldı. Görüşmeler esnasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çad Cumhuriyeti Hükümeti adına Çad Millî Savunma Bakanı Dauod Yaya Brahim tarafından iki ülke arasında Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşması da imzalandı.