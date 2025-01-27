Türkiye'de 2024'te en fazla doğum İstanbul'da, en az doğum Tunceli'de gerçekleşti

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 2024'te 937 bin 369 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi, 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti.

Geçen yıl Türkiye'de en fazla doğum 149 bin 889 ile İstanbul'da, en az doğum ise 267 ile Tunceli'de oldu. Başkent Ankara'da ise 53 bin 497 doğum gerçekleşti.

- KIZ BEBEKLERİNE EN FAZLA DEFNE İSMİ VERİLDİ

Kız bebeklerinde en fazla tercih edilen isimler arasında ilk sırayı Defne aldı.

Geçen yıl Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verilirken, Asel ismi 7 bin 554 bebeğe, Zeynep ismi 6 bin 722 bebeğe, Asya ismi 5 bin 167 bebeğe, Gökçe ismi ise 4 bin 838 bebeğe konuldu.

Ayrıca Zümra, Elisa, Elif, Lina ve Duru, en fazla kullanılan 10 kız ismi arasında yer aldı.

- ERKEK BEBEKLERİNE EN FAZLA ALPARSLAN İSMİ TERCİH EDİLDİ

Erkek bebeklerinde ise en fazla Alparslan ismi verildi.

Geçen yıl Alparslan ismi 8 bin 304 bebeğe verilirken, Göktuğ ismi 5 bin 796 bebeğe, Yusuf ismi 5 bin 34 bebeğe, Metehan ismi 4 bin 878 bebeğe ve Ömer Asaf ismi 4 bin 349 bebeğe konuldu.

Kerem, Aslan, Ömer, Miraç ve Eymen, en fazla kullanılan 10 erkek isimleri arasında tercih edildi.

- ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'İN İSİM TERCİHLERİ

Ankara'da dünyaya gelen kız bebeklerin 488'ine Defne, 394'üne Asel, 374'üne Asya ismi, erkek bebeklerin 529'una Alparslan, 465'ine Göktuğ ve 316'sına Kerem adı verildi.

İstanbul'da doğan kız bebeklerin 1361'i Defne, 1116'sı Asel, 954'ü Asya, erkek bebeklerin ise 1421'i Alparslan, 908'i Aslan ve 900'ü Kerem adını aldı.

İzmir'de dünyaya gelen kız bebeklerin 380'ine Defne, 296'sına Asel ve 258'ine Asya, erkeklerde ise 418 bebeğe Aslan, 304 bebeğe Atlas ve 301 bebeğe Alparslan isimleri koyuldu.

Geçen yıl bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Sedef Erva, Dilek Aden, Hasret Ezel, Fatma İrem, Cihan Doruk, Tevfik Yusuf, Abdüllatif Can ve Abidin Özgür isimleri dikkati çekti.