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Türkiye'de 3'üncü kez görüldü! Ekipler alarma geçti

Türkiye'de 3'üncü kez tespit edilen Turunçgil Uzun Antenli Böceği, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki görüldü. Çeşitli ağaçları tahrip eden Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin Türkiye'ye yurt dışından gelen kereste ve süs bitkileri ile taşındığı tahmin ediliyor.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 16:42 - Güncelleme:
Türkiye'de 3'üncü kez görüldü! Ekipler alarma geçti
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Türkiye'de ilk kez 2014 yılında görülen sonrasında da 2020 yılına kadar sırasıyla Antalya, Bartın, Trabzon ve Zonguldak'ta tespit edilen tahripkar zararlı ve karantinada olan 'Turunçgil uzun antenli böceği'; Mayıs ayı ortalarında Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki çınar ağaçlarında görüldü. Akçağaç, At Kestanesi, Kızılağaç, Huş, Gürgen, Turunçgil, narenciye, fındık, dağ muşmulası, kayın, elma, armut, erik, kavak, karaağaç, çınar, akasya ağaçlarını tahrip edebilen Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin ülkemize de yurt dışından gelen kereste ve süs bitkileri ile taşındığı tahmin ediliyor.

15 ENFEKTE ÇINAR AĞACI İLAÇLANDI

Turunçgil uzun antenli böceği ile mücadele ve önlem için plan oluşturmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 22 Mayıs 2024 tarihinde düzenlediği bilgilendirme toplantısına; ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, orman bölge müdürlükleri ve Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü ile birlikte katılım sağlanarak bilgi alışverişinde bulunuldu. Oluşturulan plana uygun biçimde; Muğla Büyükşehir Belediyesi müdahale edebildiği alanlarda konumlanan 15 enfekte çınar ağacını ilaçladı ve takibe aldı.

"TAKİPLERİNİ YAPACAĞIZ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinden Biyolog Pınar Gitmez mayıs ayı ortalarında Köyceğiz ilçesinde görülen tahripkar uzun antenli böceği için sorumluluk alanlarındaki 15 ağaçta tedbirleri aldıklarını bu ağaçların takip edileceğini söyledi. Pınar Gitmez; "Tahripkar zararlı karantina altında olan Turunçgil uzun antenli böceği Köyceğiz ilçemizde Mayıs ortalarında tespit edildi. Köyceğiz'in ana merkezinde, ana yol üzerindeki iki çınar ağacında tespite dildi. İlçe Tarım müdürlüğü diğer enfekte ağaçları araştırdı ve işaretledi. Ağaçlarda gövde kalınlıklarına uygun sayıda delik açıp ilaçlarla müdahale ettik. İlaç enfekte ettik. Üzerlerine macun ile kapattık ve etrafını sararak larvaların çıkışını önlemek istedik. Bu şekilde 15 ağacın ilaçlamasına başlanıldı. Takiplerini yapacağız. Vatandaşlarımızdan da bu böceği gördüklerinde Büyükşehir, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine haber vermelerini rica ediyoruz" dedi.

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