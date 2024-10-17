Türkiye'de 4 yılda 1 milyondan fazla düzensiz göçmen yakalandı

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996, 2022'de 285 bin 27, 2023'te 254 bin 8 ve 2024'te ise 175 bin 786 oldu.

Son 5 yılda en fazla yakalanan göçmen grubunu Afganistan uyruklular oluştururken, ikinci sırada Suriyeli düzensiz göçmenler yer aldı.

2024'ün aylık verilerine göre, ocakta 20 bin 409, şubatta 20 bin 588, martta 17 bin 902, nisanda 16 bin 98, mayısta 18 bin 875, haziranda 15 bin 162, temmuzda 19 bin 136, ağustosta 21 bin 127, eylülde 21 bin 357 ve ekimde 5 bin 132 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.

- 41 BİN 692 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Türkiye, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürerek tedbirlerini genişletti.

Bu kapsamda 2020'den itibaren yakalanan kaçakçı sayısında artış görüldü. 2020'de 4 bin 358, 2021'de 7 bin 942, 2022'de 9 bin 149, 2023'te 10 bin 482 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bu yıl 10 Ekim itibarıyla ise 9 bin 761 göçmen kaçakçısı yakalanarak adli makamlara sevk edildi.