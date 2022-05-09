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Türkiye'de 50 yıl önce görülmüştü! Ölü şekilde sahile vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölü orkinos balığı sahile vurdu. İzmit Körfezi'nde 1972 yılından bu yana görünmeyen orkinoslar, en son geçtiğimiz aylarda bir dalgıç tarafından su altı kamerasıyla görüntülenmişti.

IHA9 Mayıs 2022 Pazartesi 16:14 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda ölü orkinos balığı bulundu. İhbarla bölgeye Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kilolarca ağırlığındaki dev orkinos balığı, zabıta ekipleri tarafından güçlükle kaldırıldı. Sahile vuran orkinosun ne zaman ve neden öldüğü belirlenemezken, incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.

Öte yandan, İzmit Körfezi'nde 1972 yılından bu yana görünmeyen orkinoslar, en son geçtiğimiz aylarda bir dalgıç tarafından su altı kamerasıyla görüntülenmişti.

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