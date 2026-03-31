Türkiye'de 5G dönemi başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'ye bağlandı

Açılış programı kapsamında Bitlis, Çanakkale, İstanbul, Hatay, Mardin illeriye eş zamanlı bağlantı kurulurken, Rize'den de Rize-Artvin Havalimanı'ndan da canlı yayına katılım sağlandı. Rize'deki bağlantıda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ali Arıöz, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer eşlik etti.

Canlı bağlantıda konuşan Rize Valisi Baydaş, Rize-Artvin Havalimanı'nın da 5G teknolojisi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ülkeye kazandırılan önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanım, Rize-Artvin Havalimanı'ndayız. Burası da ülkemize kazandırdığınız eşsiz eserlerden bir tanesi. 5G teknolojisiyle de buluşmuş olacağız bu vesileyle. Sizlere hem bu müstesna Rize-Artvin Havalimanı için hem de bugün ülkemize sunduğunuz 5G teknolojisi için teşekkürlerimizi arz ediyor, emirlerinize hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.