Türkiye'de 6 futbol sahası büyüklüğündeki mısır tarlası labirente dönüştürüldü

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 11:47 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:48

Yenilikçi tarım ve turizm projelerinden biri olarak anılan "mısır labirenti", Kanada, ABD ve Polonya gibi birçok ülkenin ardından artık Türkiye'de de hizmet verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı, Şile Kaymakamlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından da desteklenen labirente gelen ziyaretçiler, boyları 3 metreyi bulan mısırlar arasında kaybolarak yollarını bulmaya çalışacak. Ziyaretçiler, aynı zamanda gezme ve fotoğraf çekme fırsatı da elde edecek.

Mısır labirenti, açık hava etkinliği olması ve bölümlere ayrılan alanlarının bulunması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de tercih edilebilecek aktiviteler arasında yer alıyor.



Arazide, bal kabağı ve ayçiçeği tarlaları ile salıncaklar, çocuk oyun ve gezi parkurları, gençler için korku labirenti, yemek workshopları ve yeme-içme alanları da bulunuyor.

Her yaştan ziyaretçi için özgün bir deneyim vadeden etkinlik alanı, 28 Ağustos'ta yapılacak açılışın ardından 7 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

- ETKİNLİĞİN İLERLEYEN SÜREÇTE TÜRKİYE'YE YAYILMASI HEDEFLENİYOR

Proje kurucusu Sami İşleker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mısır labirentinin bulunduğu panayır alanını oluşturma fikrinin Kovid-19 sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemde geliştiğini söyledi.

Ortakları Firuze Pelin Çırakoğlu ve Aylin Çivici'nin Kanada'da deneyimlediği etkinliğin salgında da yapılabilecek bir aktivite olduğunu fark ettiklerini anlatan İşleker, "Çünkü mısır labirentleri kendi arasında sosyal mesafeyi sağlıyor. Açık alanda, 100 dönümlük bir arazinin içerisindeyiz. Pandemiden de uzak kalabileceğimiz bir etkinlik olarak karşımıza çıktığı için bunu gerçekleştirme kararı aldık." dedi.

İşleker, mısırın su isteyen ve ekipman gerektiren bir bitki olduğunu, Ağva'da da mısır yetiştiriciliği yapıldığı ve sulama sıkıntısı yaşanmadığı için etkinliği burada oluşturmayı tercih ettiklerini belirtti.

İstanbul'da başlattıkları proje için farklı illerden de talep aldıklarını ifade eden İşleker, etkinliğin ilerleyen süreçte tüm Türkiye'ye yayılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

- 5 DÖNÜMLÜK AYÇİÇEĞİ TARLASINDA FOTOĞRAF ÇEKME DENEYİMİ

İşleker, mısır labirentinin Amerika ve Kanada'da meşhur olduğunu, metropollerde yaşayan insanların doğayı, tarımı ve çiftçiliği merak ettiğini, bitkilere dokunarak, hissetmek istediklerini, bunun da böyle etkinlik alanlarıyla karşılandığını kaydetti.

Bu etkinliğin Türkiye'de bir ilk olduğuna değinen İşleker, "İlk defa Ağva bölgesinde yapılmış oldu. 100 dönümlük bir arazide bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Hazırlıklara geçen haziranda başladıklarını ve kısa zamanda alanı hazırladıklarına dikkati çeken İşleker, "Geldiğimiz nokta gerçekten hepimizi keyiflendirdi. İlk, ailem labirenti görmeye geldi. Çocuklarımın, eşimin yüzünde o gülümsemeyi gördüğüm zaman, 'Evet, bu iş oldu. Doğru bir iş yaptık' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.



İşleker, arazide farklı kulvarlar bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:



"Mısır labirentimizin yanında ayçiçeği tarlası var. Bu dönemde ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çekme talebi de çok fazla. Onun için 5 dönümlük fotoğraf çekme alanı belirdik. İçinde salıncaklar var. Hemen yanında Türkiye'nin aslında çok alışık olmadığı turuncu bal kabakları... Onlar da yine yurt dışında fotoğraf çekilmek için çok tercih edilen ürünler. Bir diğer 10 dönümlük arazi içerisinde de oldukça büyük bir alan bıraktık. Yine pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak, geniş alanda çiftlik oyunları olacak. At ve ATV safarimiz var. Samanda bovlingimiz var. 'Samanyolu' diye çocukların bisikletle gezebileceği bir parkurumuz var. Burası tüm yaş gruplarını kapsıyor. Ailenizle bütün yaş grubu çocuklarınıza gelebilirsiniz. Daha çok gençlere yönelik korku labirenti var. (Etkinlikler) ücretli olacak."

Sami İşleker, her ürünün kendine göre bir yetişme dönemi olduğunu, şu anda ürünlerin büyümeye devam ettiklerini belirtti.



Sezonun sonu olan 7 Kasım'a doğru hasat etkinliği yapılarak, mısır, ayçiçeği ile bal kabaklarından gelen ziyaretçilerin faydalanabileceklerini ifade eden İşleker, isteyenlerin evlerine hatıra olarak bunları götürebileceklerini bildirdi.

- MISIR LABİRENTİ 10.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

Proje kurucusu Çırakoğlu ise mısır labirenti etkinliğini Kanada'da deneyimlediklerini anlattı.



Bu etkinliğin Kanada ve Amerika'da çok meşhur olduğunu belirten Çırakoğlu, "Ülkemizde neden olmasın?' dedik. Daha önce yapılmadığını da biliyoruz çünkü. Biraz daha konsepti geliştirerek içine bal kabağı ve ayçiçeği tarlası da ekledik." dedi.



Çırakoğlu, bir etkinlik alanı oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Yeme-içme alanının yanı sıra hem yetişkinlere hem çocuklara hitap eden bazı oyunlar olacak. Saman bovlingi, çocuklar için Samanyolu bisiklet parkuru, at ve ATV safari olacak. Trambolinimiz var. Nostaljik oyunlar da ekledik. Halka ve nal atma oyunu ile çivi futbolu var. Ziyaretçilerimiz etkinlik alanı içerisinde traktör turuyla da gezebilecek." diye konuştu.



Mısır labirentinin 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacağını, sonrasında güvenlik nedeniyle kapatılacağını belirten Çırakoğlu, gün batımında başlayacak korku labirentinin ise 22.30'a kadar gezilebileceğini, buradaki bazı korkunç ögelerin ziyaretçileri bekleyeceğini kaydetti.