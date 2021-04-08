İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Nisan 2021 Perşembe / 26 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1578
  • EURO
    9,7316
  • ALTIN
    456.346
  • BIST100
    1417.89
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanacak
Güncel

Türkiye'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanacak

Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 07:34 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 07:35
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 8 Nisan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla Türkiye'de de "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacak.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.