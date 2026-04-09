  • Türkiye'de ABD üslerine izin verilmeli mi? İşte anketten çıkan çarpıcı sonuç
Güncel

Türkiye'de ABD üslerine izin verilmeli mi? İşte anketten çıkan çarpıcı sonuç

Areda Survey'in anketine katılan vatandaşlara 'Sizce Türkiye topraklarında Amerikan üslerine izin vermeli miyiz?' sorusu soruldu. Katılımcıların ezici çoğunluğu soruya 'Hayır' cevabını verdi.

ÖZKAN DEMİRER9 Nisan 2026 Perşembe 08:27 - Güncelleme:
Türkiye'de ABD üslerine izin verilmeli mi? İşte anketten çıkan çarpıcı sonuç
Araştırma şirketi Areda Survey, 4 bin 802 kişinin katılımıyla gündemdeki konuları içeren bir anket çalışması yaptı.

Katılımcılara yöneltilen "Sizce Türkiye topraklarında Amerikan üslerine izin vermeli miyiz?" şeklindeki soruya katılımcıların ezici çoğunluğu (yüzde 98,1'i) bu soruya 'Hayır' cevabını verdi.

"Türkiye, sizce ABD ve İsrail ile İran arasında sürmekte olan savaş karşısında nasıl davranmalı?" sorusuna vatandaşın yüzde 63,8'i Türkiye'nin 'tarafsız kalmasını' belirtirken, yüzde 34,9'u 'Ankara, Tahran'ın yanında yer almalı' dedi.

Ankete katılanların yüzde 90'ı İran'dan ateşlenip Türkiye topraklarına yönelen balistik füze vakalarında hükümetin izlemiş olduğu politikayı, 'doğru ve dengeli' buldu.

