Türkiye'de alevlere karşı seferberlik: 24 TV ekibi son durumu aktardı

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor.

24 EKİBİ BÖLGEDEN AKTARDI

24 ekibinin yangın bölgesinden aktardığı bilgilere göre, Bursa'nın Gürsü ve Kestel ilçelerini etkileyen yangının enerjisi düştü.

#SONDURUM Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerini etkileyen yangının enerjisi düştü. 24 TV ekibi bölgede son gelişmeleri aktarıyorhttps://t.co/IX9UodrzsA pic.twitter.com/S3PHSrBhgF — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 27, 2025

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına, günün ağarmasıyla havadan müdahaleyle yeniden başlandı.

Öğle saatlerinde etkisinin azaldığı belirtilen yangın, belirli bölgelerde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne doğru ilerleyen, bazı ev ve ahırlara yaklaşan alevler sebebiyle havadan müdahale yoğunlaştırıldı.

Bölgedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

SİLİFKE'DE KONTROL SAĞLANDI: 21 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mersin'in Silifke ilçesindeki Çadırlı Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. 4 uçak, 8 helikopter ve 190 kara aracıyla müdahale edilen yangında, 21 kişi hastaneye sevk edildi, 19'u taburcu edildi. Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki ev, ahır ve kümeste hasar meydana geldi. Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmaları sürüyor.

DOĞANŞEHİR'DE YANGIN TRAKTÖRLERLE SÖNDÜRÜLDÜ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde çıkan yangın, vatandaşların traktörlerle destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

MUĞLA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

BUCA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Buca ilçesi Şahin Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler seferber olurken, yoğun müdahale sonucu yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 26 saattir sürüyor.

Yangın, dün 15:00 sıralarında Onikişubat ilçesinin Çamlıbel mevkiinde çıktı. Bir müddet sonra büyüyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi gece boyu devam etti. Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 64 arasöz, 14 su tankeri, 4 helikopter, AFAD, Doğa Koruma, İtfaiye, Jandarma, TOKİ, Emlak Konut belediye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarında görev aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Emlak Konut ve TOKİ öncülüğünde yürütülen deprem konutlarında görevli onlarca iş makinası ise bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri ile bölgedeki çalışmalara destek için geldiklerini söyleyen Emlak Planlama 4 No'lu Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, "Bakanımızın talimatı ile burada valimizin koordinesinde buradaki yangın söndürme çalışmalarına destek olabilmek için her konuda yanlarındayız. Gerek personel, gerekse makine ekipman konusunda destek oluyoruz. Bütün kurumlarımızın tüm sahada aktif olduğunu söyleyebiliriz. Biz onlara her konuda destek olmak için buradayız. Kahramanmaraşlılara geçmiş olsun diliyorum" dedi.

AYDIN'DA AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın daha sonra ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, ihbarın ardından bölgeye orman ve itfaiye ekiplerinin hızla sevk edildiğini söyledi.

Canbolat, "Ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Şu anda yangının etrafını ekiplerimiz çevirmiş durumda. Hızla kontrol altına almak için yoğun müdahale yapılıyor. Yangına karadan 119 araç ve 360 personelin yanı sıra havadan da 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına almış oluruz." ifadelerini kullandı.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 5. gününde devam ediyor. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

BİNGÖL'DE ÇIKAN ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Daha da kavurucu olacak!

Vatandaşlar ateş çemberinden kaçtı

İstanbul'da orman yangını tedbiri! Zorunlu hale getirildi