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Türkiye'de alevlere karşı seferberlik: Çok sayıda ekip teyakkuz halde

Bursa'dan Mersin'e, İzmir'den Kahramanmaraş'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları hem doğayı hem de yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bazı bölgelerde mahalleler boşaltılırken, yüzlerce personel karadan ve havadan alevlerle mücadele ediyor.

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 16:49 - Güncelleme:
Türkiye'de alevlere karşı seferberlik: Çok sayıda ekip teyakkuz halde
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alınmasına rağmen rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü. Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan alevler, çevre köylere tehdit oluşturmaya başladı. Harmancık ilçesine bağlı Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye edilirken, Orhaneli-Harmancık kara yolu trafiğe kapatıldı. Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, vatandaşlardan su tankerleriyle destek istedi.

SİLİFKE'DE KONTROL SAĞLANDI: 21 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mersin'in Silifke ilçesindeki Çadırlı Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. 4 uçak, 8 helikopter ve 190 kara aracıyla müdahale edilen yangında, 21 kişi hastaneye sevk edildi, 19'u taburcu edildi. Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki ev, ahır ve kümeste hasar meydana geldi. Yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmaları sürüyor.

DOĞANŞEHİR'DE YANGIN TRAKTÖRLERLE SÖNDÜRÜLDÜ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde çıkan yangın, vatandaşların traktörlerle destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

MUĞLA, İZMİR, AYDIN VE KAHRAMANMARAŞ'TA EKİPLER TEYAKKUZDA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesindeki Şahin Tepesi mevkisinde çıkan yangın yarım saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ'A MALATYA'DAN DESTEK

Kahramanmaraş Ilıca'daki yangın söndürme çalışmalarına Malatya'dan destek gönderildi.

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