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Türkiye'de ''aşırı sıcak'' alarmı! Bakan Kurum: 4-6 derece artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki hafta sıcaklıkların ciddi oranda artacağına dikkat çekerek, vatandaşları hem sağlık hem de orman yangınları açısından tedbirli olmaya çağırdı.

IHA3 Temmuz 2025 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Türkiye'de ''aşırı sıcak'' alarmı! Bakan Kurum: 4-6 derece artacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artacağı uyarısında bulundu.

BAKAN KURUM: DUYARLI DAVRANMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" ifadelerine yer verdi.

BAZI İLLERDE 40 DERECEYİ AŞACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 5-12 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların 4-6 derece daha artması bekleniyor. Söz konusu tarihlerde en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 36, İstanbul'da 34, İzmir'de 39, Konya'da 36, Edirne'de 40, Bursa'da 36, Aydın'da 44, Muğla'da 40, Antalya'da 40, Adana'da 38 ve Diyarbakır'da 43 derece olması bekleniyor.

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