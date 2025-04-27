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Türkiye'de bir ilk! Emine Erdoğan: Hafızanın sessiz tanığı 'Saklı Kalanlar' sergisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de bir ilke imza atılan 'Saklı Kalanlar' sergisine ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında, ''Saklı Kalanlar' sergisi, bilgi ve kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor.' ifadelerine yer verdi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Türkiye'de bir ilk! Emine Erdoğan: Hafızanın sessiz tanığı 'Saklı Kalanlar' sergisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan el yazması kitabın izlenime sunulduğu ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı.

"HAFIZANIN SESSİZ TANIĞI OLAN 'SAKLI KALANLAR' SERGİSİ"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Geçmişten günümüze uzanan bir hafızanın sessiz tanığı olan 'Saklı Kalanlar' sergisi, bilgi ve kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Toprağın ve zamanın içinden çıkıp bize ulaşan bu kıymetli mirasın, nice eserlerin doğuşuna vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Asitane Vakfı tarafından hazırlanan "Saklı Kalanlar" sergisinden görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.

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