İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2022 Çarşamba / 26 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,819
  • EURO
    15,6556
  • ALTIN
    898.413
  • BIST100
    2451.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'de birçok camide Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Güncel

Türkiye'de birçok camide Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Türkiye'deki birçok camide idrak edildi. Camilere akın eden vatandaşlar, teravih namazını kıldı, ellerini semaya açarak dualar etti.

27 Nisan 2022 Çarşamba 22:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşlar camilere akın ederek, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak etti.

Vatandaşlar, teravih namazını kıldı, ellerini semaya açarak Allah-u Teâlâ'dan mağfiret diledi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla Rüstem Paşa Camisi'nde namaz kılıp, dua etti.

MALATYA

Malatya'da Kadir Gecesi dolayısıyla Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.

AYDIN

Aydın'da vatandaşlar il müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak namaz kılıp, dua etti. İl Müftüsü Hasan Güneş (fotoğrafta) vaaz verdi.

ANTALYA

Antalya'da vatandaşlar Akdeniz Üniversitesi Camiinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılarak namaz kılıp, dua etti.

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde namaz kılıp, dua etti.

UŞAK

Uşak'ta vatandaşlar il müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak namaz kılıp, dua etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.