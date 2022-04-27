Türkiye'de birçok camide Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşlar camilere akın ederek, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak etti.

Vatandaşlar, teravih namazını kıldı, ellerini semaya açarak Allah-u Teâlâ'dan mağfiret diledi.

TEKİRDAĞ



Tekirdağ'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla Rüstem Paşa Camisi'nde namaz kılıp, dua etti.

MALATYA



Malatya'da Kadir Gecesi dolayısıyla Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.

AYDIN



Aydın'da vatandaşlar il müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak namaz kılıp, dua etti. İl Müftüsü Hasan Güneş (fotoğrafta) vaaz verdi.

ANTALYA



Antalya'da vatandaşlar Akdeniz Üniversitesi Camiinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılarak namaz kılıp, dua etti.

ŞANLIURFA



"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde namaz kılıp, dua etti.

UŞAK



Uşak'ta vatandaşlar il müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katılarak namaz kılıp, dua etti.