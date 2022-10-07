Türkiye'de birçok camide Mevlit Kandili idrak edildi

Türkiye'de birçok şehirde vatandaşlar, Mevlit Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı.

ANTALYA

Antalya'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde namaz kılıp dua etti.

ŞANLIURFA



Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu. Vatandaşlar Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua okudu, Dergah Camisi'nde namaz kıldı.

ZONGULDAK



Zonguldak'ta, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, Mevlit Kandili'ni idrak için düzenlenen programlara katıldı.

İstanbul



İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, "Türk Bayrağı" ve "Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı mahyalar yazıldı.

TEKİRDAĞ



Tekirdağ'da, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'ndeki Kandil programına katılan vatandaşlar dua etti.

KARABÜK

Vatandaşlar, Karabük'teki camilerde Mevlit Kandilini, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek idrak etti.