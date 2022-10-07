Türkiye'de birçok camide Mevlit Kandili idrak edildi

Türkiye'de birçok şehirde vatandaşlar, Mevlit Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı.
ANTALYA
Antalya'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde namaz kılıp dua etti.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu. Vatandaşlar Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua okudu, Dergah Camisi'nde namaz kıldı.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, Mevlit Kandili'ni idrak için düzenlenen programlara katıldı.
İstanbul
İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, "Türk Bayrağı" ve "Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı mahyalar yazıldı.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'ndeki Kandil programına katılan vatandaşlar dua etti.
KARABÜK
Vatandaşlar, Karabük'teki camilerde Mevlit Kandilini, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek idrak etti.