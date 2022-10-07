İSTANBUL 19°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2022 Cuma / 12 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5732
  • EURO
    18,1202
  • ALTIN
    1014.85
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'de birçok camide Mevlit Kandili idrak edildi
Güncel

Türkiye'de birçok camide Mevlit Kandili idrak edildi

İstanbul, Antalya, Zonguldak, Şanlıurfa ve Kırklareli'ndeki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camilerde kılınan namazların ardından mevlidi şerif, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

7 Ekim 2022 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Türkiye'de birçok camide Mevlit Kandili idrak edildi
ABONE OL

Türkiye'de birçok şehirde vatandaşlar, Mevlit Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı.

ANTALYA

Antalya'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde namaz kılıp dua etti.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu. Vatandaşlar Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua okudu, Dergah Camisi'nde namaz kıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, Mevlit Kandili'ni idrak için düzenlenen programlara katıldı.

İstanbul

İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, "Türk Bayrağı" ve "Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı mahyalar yazıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'ndeki Kandil programına katılan vatandaşlar dua etti.

KARABÜK

Vatandaşlar, Karabük'teki camilerde Mevlit Kandilini, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek idrak etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.