Türkiye'de birçok camide Miraç Kandili idrak edildi

27 Şubat 2022 Pazar 20:31 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 20:32

Türkiye'de birçok şehirde vatandaşlar, Müslüman alemi için üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı.

TRAKYA

Trakya Bölgesi'ndeki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon nedeniyle, program düzenlenmezken, vatandaşlar oluşturulan alanda namaz kıldı, dua etti.

Eski Cami'de kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde de mevlit programı düzenlendi.